Cinquefrondi (Reggio Calabria). Questa mattina nella riunione dei capigruppo su proposta del Gruppo Rinascita per Cinquefrondi è stato convocato per martedì 22 ottobre alle ore 18.30 il Consiglio Comunale aperto per approvare un ordine del giorno che chieda la fine di ogni attacco contro il popolo curdo e che dia la Cittadinanza onoraria a Öcalan, leader e simbolo della lotta curda.

Il Comune di Cinquefrondi già in passato aveva deliberato un patto di amicizia con Kobane ed è stato Promotore di varie iniziative anche con la presenza di artisti come ZeroCalcare. Il Sindaco Conia ha ufficialmente partecipato, inoltre, a varie manifestazioni nazionali per i diritti del popolo curdo e l’assessora Manfrida ha partecipato alla carovana solidale e resistente che nel 2016 portò aiuti nei campi profughi siriani vicino Salonicco.