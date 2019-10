Lamezia Terme (Catanzaro). Si alza il sipario del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme per ospitare le stagioni teatrali organizzate dalle associazioni culturali lametine AMA Calabria, “I Vacantusi” e teatrop.

Sabato 19 ottobre, alle ore 20, la serata di apertura sarà offerta alla città dalla Compagnia teatrale “I Vacantusi” in scena con la loro ultima produzione La cameriera brillante di Carlo Goldoni, regia di Imma Guarasci. Una commedia vivace e divertente che porta la riforma del teatro goldoniana nell’era moderna.

Le tecniche attoriali e le tematiche sono attuali e si fanno spazio in una messinscena costruita con l’attività laboratoriale di teatroterapia. Il ruolo dell’attore è importante in questa rappresentazione, così com’è fondamentale il teatro, inteso sia come spazio scenico sia come pratica che influenza la crescita culturale della città. Lo spettacolo aprirà, di fatto, la rassegna Vacantiandu 2019.2020, parte integrante dell’omonimo progetto con la direzione artistica di Diego Ruiz e Nico Morelli e la direzione amministrativa di Walter Vasta finanziato dalla Regione Calabria con fondi PAC per il triennio 2017-2020.

A seguire la V edizione del Premio Fita Bronzi di Riace, dedicato alle compagnie amatoriali calabresi che saranno ospiti della la serata. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.