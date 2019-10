Reggio Calabria.Proseguono le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria prodotte dalla Società Castore, in house del Comune di Reggio Calabria. Un lavoro costante e certosino, volto al miglioramento del decoro urbano, in tutte le aree del comprensorio cittadino, al centro come in periferia.

Le operazioni di ripristino del manto stradale hanno riguardato, negli ultimi giorni, una zona importante della città: la società in house del Comune, infatti, ha operato sul tratto di Via Enotria nel quartiere di Santa Caterina.

Per ciò che riguarda la manutenzione del verde pubblico, le attività si sono concentrate nelle ultime ore sul trattamento delle palme in riferimento al noto parassita “punteruolo rosso” sul lungomare Italo Falcomatà.