Bologna. E’ finita 5-0 per i Carabinieri la rissa che ieri sera ha visto coinvolti in via San Donato a Bologna due gruppi di calabresi, tutti residenti nella città dell’Emilia Romagna. Una sorta di derby a distanza tra catanzaresi e reggini, che ha visto volare botte da orbi tra due fratelli di Catanzaro di 35 e 42 anni e tre uomini di Reggio Calabria, padre e figlio di 56 e 25 anni e un altro giovane di 21 anni. I cinque sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola con lievi contusioni e, dopo avere ricevuto le cure mediche, arrestati per rissa e lesioni personali. Le cause della lite sembrerebbero legate a una partita di calcio degenerata nel modo peggiore.