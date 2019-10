Dovranno rispondere di truffa aggravata finalizzata all’erogazione di un finanziamento pubblico. Per tale reato tre persone di San Giovanni in Fiore sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Cosenza che ha coordinato l’attività dai militari del NIPAAF, Nucleo Investigativo dei Carabinieri Forestale, coadiuvati dalla Stazione Arma Forestale del luogo.

Le indagini hanno accertato che un uomo del posto ha usufruito di aiuti comunitari finalizzati ad opere di rimboschimento su di un terreno di sua proprietà in località “Appendicane” nel comune di San Giovanni In Fiore. Finanziamento percepito grazie alla produzione di elaborati grafici e relazioni che attestavano falsamente che i terreni boscati interessati al progetto fossero costituiti da terreni nudi non agricoli. Caratteristica richiesta al fine di poter usufruire del finanziamento nell’ambito del PSR Calabria 2014-2020.

Atti falsi che hanno indotto in errore l’organismo preposto al finanziamento e che hanno procurato agli interessati un ingiusto profitto di € 67.000, somma ottenuta a titolo di anticipazione nell’ambito del piano di sviluppo rurale calabria 2014-2020 che prevedeva una somma complessiva di € 134.000. Si è pertanto proceduto al sequestro di quasi dieci ettari di terreni boscati interessati al progetto e alla denuncia del proprietario del terreno, beneficiario degli aiuti comunitari, del tecnico progettista e del direttore dei lavori. Il tecnico progettista dovrà anche rispondere del reato di falso in atti pubblici commesso dal privato.