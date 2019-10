Un giovane di 29 anni, Cosimo Panetta, è stato arrestato a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è avvenuto nel corso di un servizio dei militari della Compagnia di Roccella Jonica, diretta dal capitano Carmelo Beringheli, finalizzato alla repressione dello spaccio di droga nella “Città del Sole“.

I militari dell’Arma si sono insospettiti dal continuo viavai di persone dall’abitazione del giovane, nel centro cittadino. In particolare un noto tossicodipendente della zona è uscito dall’appartamento con in tasca una dose di cocaina. Immediatamente i militari hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione rinvenendo in una stanza allestita ad hoc, oltre 1 Kg di marijuana suddivisa in tre buste di cellophane, 3 involucri di cocaina, una bilancia elettronica di precisione, materiale per l’imballaggio dello stupefacente e una macchina per il sottovuoto. La perquisizione ha permesso di rinvenire anche 100 munizioni per fucile da caccia cl. 12 e banconote per un valore di 3mila euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Panetta, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, è stato condotto presso il carcere di Locri su disposizione dell’autorità giudiziaria.