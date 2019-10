Nella serata di giovedì, i Carabinieri delle A.P.I (Aliquote di Primo Intervento) di Reggio Calabria hanno salvato 4 persone da un incendio in abitazione. I militari antiterrorismo, successivamente supportati dalle pattuglie della sezione radiomobile, sono intervenuti nel centro cittadino dove poco prima avevano notato la fuoriuscita di fumo da un immobile posto al piano terra di uno stabile sviluppato su due livelli. I carabinieri sono riusciti ad entrare all’interno dei locali, dopo aver evacuato l’abitazione dove si trovavano una ragazza con il suo compagno e due nipoti minorenni, utilizzando un estintore in dotazione di Reparto hanno tentato di spegnere l’incendio.

Nel contempo, giunti sul posto in tempi rapidi i Vigili del Fuoco, sono riusciti a domare e contenere le fiamme che in tal modo sono state circoscritte solo al salotto dell’abitazione con conseguente annerimento delle pareti. Non si è riusciti a stabilire l’esatta causa dell’evento, verosimilmente riconducibile a cortocircuito di un elettrodomestico.

Tale azione posta in essere dai militari ha consentito una rapida risoluzione dell’evento, evitando il diffondersi delle fiamme e contestualmente una vicinanza al cittadino turbato dall’incidente domestico che poteva sfociare in conseguenze ben più gravi. L’evento ha visto anche il coinvolgimento di una persona anziana, un condomino del piano superiore, che a causa dell’evento si stava agitando, ma è stata immediatamente rassicurata ricevendo il sostegno psicologico dei soccorritori.

L’episodio ha avuto un lieto fine, indice della costante vigilanza dell’Arma nel centro cittadino reggino.