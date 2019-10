Al via il progetto “Accogli-Agire, le Competenze di Cittadinanza Globale lavorando insieme”, progetto nazionale al quale partecipa il Forum Associazioni Familiari della Calabria. Sono 19 le Regioni coinvolte e circa 190 giovani che parteciperanno tra i 14 e i 19 anni da tutta Italia, condividendo in vari modi (laboratori con confronti e idee) e strumenti (come le videoconferenze), un percorso unitario. In Calabria il progetto parte da Lamezia Terme.

E proprio a Lamezia Terme è stata firmata la convenzione tra il Dirigente Scolastico del liceo Tommaso Campanella, il professore Giovanni Martello, e la dottoressa Merilisa Del Giudice per il “Forum Famiglie della Calabria”.

“E’ importante la valorizzazione della scuola, – dichiara Del Giudice referente del progetto per la regione Calabria – intesa non solo come luogo di apprendimento fine a sé stesso, ma come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale anche in rapporto con altre realtà e studenti”.

“Il progetto è stato voluto fortemente dal Forum Calabria, – dichiara il presidente Claudio Venditti – finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, e promosso dal “Forum delle Associazioni Familiari”. Il progetto ha trovato immediata condivisione da parte della professoressa Maria Antonietta Jacopino, referente per l’inclusione, e della professoressa Olinda Suriano. Sarà coinvolta la classe 5 sez. E Scienze Umane dell’Istituto Tommaso Campanella di Lamezia Terme con il significativo coinvolgimento dei genitori degli studenti. Sarà un percorso intergenerazionale quindi su tematiche importanti ed attuali affrontate in maniera formativa, propositiva e attiva”.