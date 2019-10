Si sarebbe dovuta tenere domani 23 ottobre la sagra della nutria a San Nazzaro Sesia. Il menù a base dell’animale così simile a un topo, aveva ottenuto molto successo in termini di prenotazioni. Le adesioni si dovevano raccogliere entro il 18 ottobre. E dopo che il menù era stato stilato, le prenotazioni prese, il consenso del pubblico riscosso, l’Asl ha bloccato la Sagra. Niente tagliatelle al ragù di nutria e nutria in salmì per gli abitanti del paesino in provincia di Novara.

La Pro Loco di San Nazzaro aveva organizzato una sagra, per l’abbondanza di nutrie che si trova nella zona della Bassa novarese, come riporta il Giornale di Mantova, ma in Italia l’allevamento e la caccia del roditore è vietata e l’organizzazione avrebbe dovuto giustificare la provenienza del cibo.