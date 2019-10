Al fine di introdurre e favorire la pratica del coding come attività per lo sviluppo del pensiero computazionale, nell’ambito delle attività previste dal PNSD, il Liceo Statale Tommaso Gullì di Reggio Calabria intende incoraggiare e sperimentare, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, la partecipazione degli studenti del primo anno dei tre Licei dell’Istituto (fino ai quindici anni di età).

Il Bebras dell’Informatica, la cui adesione è totalmente gratuita, quest’anno si svolge da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019, in concomitanza con le analoghe edizioni nel resto del mondo. Si tratta di un concorso a squadre non competitivo, che presenta piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatica. La gara si svolge online e dura al massimo 45 minuti.

Nel giorno stabilito della gara ciascuna squadra, formata da 4 allievi e caratterizzata da un “nome di battaglia”, dovrà collegarsi alla piattaforma Bebras tramite browser usando le credenziali riservate che riceveranno dai docenti referenti.

Al termine della competizione, ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Qui è possibile reperire il materiale utile per l’allenamento. Qui ulteriori approfondimenti sul sito dell’Istituto.