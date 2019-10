Nella tarda serata di ieri, a Stilo, i Carabinieri della locale stazione, all’esito di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato Antonio Condemi, ventiduenne nel posto.

Ad insospettire i militari è stato l’insolito movimento di giovani in via Campo Sportivo. I Carabinieri, a conoscenza del fatto che proprio in quella zona è domiciliato Condemi hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare nei suoi confronti rinvenendo nelle adiacenze della sua abitazione 378 grammi di marijuana contenuti all’interno di un contenitore chiuso ermeticamente nonché un fucile con matricola abrasa completo di 25 munizioni cal.9.

Condemi già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio ed attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato tradotto presso il carcere di Locri. È il secondo Stilese che viene arrestato durante il week end dai Carabinieri, sabato scorso infatti i militari all’esito di analogo servizio hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 1 kg di marijuna, 6 gr di cocaina, 100 munizioni e 3000 euro in contanti.