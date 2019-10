Roma. “Poste italiane è l’azienda più capillare, più numerosa e vicina alle esigenze del Paese. Essere oggi qui tutti insieme è un segnale importante di unità e di confronto tra istituzioni, società e idee di sviluppo”. Lo ha affermato il presidente di Poste italiane, Maria Bianca Farina, nel corso del suo discorso a “Sindaci d’Italia“, la II edizione dell’incontro di Poste italiane con i sindaci dei comuni inferiori a 5 mila abitanti, in corso stamani all’Eur alla presenza di migliaia di primi cittadini con la fascia tricolore e del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte.

“Sapere ascoltare – ha aggiunto Farina – è una necessità prima ancora che un vantaggio e Poste è pronta a cogliere anche questa circostanza straordinaria per rendere sempre più saldo, più forte il suo legame con i territori. Non dimentichiamo mai che la nostra è un’azienda che trae forza proprio dalle esigenze dei territori. La presenza di Poste è in ogni singolo angolo del Paese, costituito da portalettere e dagli uffici postali, ci rende uno dei perni del sistema Italia”.

“Per vocazione le poste non sono e non potranno mai essere un ufficio qualunque ma dovranno essere un binario sul quale far transitare nei due sensi principi ed esigenze di uno Stato moderno e dei suoi cittadini. A distanza di un anno dall’appuntamento precedente quella di oggi deve servire a fare il punto dello stato di attuazione degli impegni che avevamo preso, continuare a dialogare con voi e prendere nuovi impegni se occorre. Nessuna azienda conosce e vive il territorio come noi di posteitaliane. Continueremo – ha concluso – ad affiancare e a servire il Paese così come racconta tutta la nostra storia”.

Fabio Papalia