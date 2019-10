“Se è vero che nei prossimi dieci anni la sensibilità per il turismo sostenibile e l’ecoturismo crescerà per il 68% degli italiani (+5% rispetto alla scorsa rilevazione); che cresce all’81% (+3% rispetto alla scorsa ricerca) la percentuale sul livello di conoscenza della definizione di turismo sostenibile inteso come quello che rispetta l’ambiente e cerca di ridurre il consumo di energia e di risorse del territorio; e che oltre il 67% (degli intervistati) lo considera eticamente corretto e vicino alla natura. E se, infine, il vincolo di sostenibilità per un’area turistica rappresenterebbe una necessità o un’opportunità di crescita per il suo sviluppo economico, secondo ben l’89% degli utenti, allora vuol dire che il lavoro e l’impegno profusi in questi anni per fare di Cotronei e della sua area montana una destinazione turistica sostenibile rappresentano la strada maestra sulla quale continuare ad investire”.

È quanto dichiara il Sindaco Nicola Belcastro il quale, commentando con soddisfazione i risultati del 9° Rapporto “Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo” realizzato dalla Fondazione UniVerde, sottolinea che condivide questi stessi obiettivi, sottesi alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, l’evento di presentazione del progetto Clean up Ampollino, promosso dall’associazione Il Barattolo in partnership con ProLoco Cotronei e Parco della Sila, in programma venerdì 1° novembre, alle ore 10 nel Centro Visite nella località silana di Trepidò. “Dal Rapporto – sottolinea il Primo Cittadino – emerge anche che un turismo #PlasticFree è possibile, il 75% degli italiani, infatti, preferisce strutture ricettive che non utilizzano plastiche monouso. Continueremo ad investire – conclude Belcastro – sul turismo ecosostenibile per stimolare la nascita di imprese eco-turistiche”.

Moderati da Giovanni Vizza, presidente dell’associazione Il Barattolo Ecotronei, oltre al Primo Cittadino, interverranno anche Vincenzo Girimonte assessore comunale all’ambiente, Ivan Vigna presidente dell’associazione Guide Ufficiali Parco, Lorenzo Cara presidente Club Trekking CAI Corigliano-Rossano, Antonio Candalise presidente Gal Sila, Natale Carvello presidente Gal Kroton, Giuseppe Luzzi direttore facente funzione Parco Nazionale della Sila e Francesco Curcio presidente del Parco Nazionale della Sila.

Con l’obiettivo, infine, coerente con i contenuti e la filosofia complessiva del progetto, di promuovere e favorire il consumo di prodotti a KM0, al termine del confronto sarà possibile degustare produzioni locali offerti dalla Taverna dei Briganti, Tenuta Garofalo, Gusto Sila e Gal Kroton oltre che assaporare l’olio prodotto dall’Oleificio Sud, Oleificio Mediterraneo e Cote di Mezzo.