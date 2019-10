La Vigor esordisce nel migliore dei modi nella prima di campionato travolgendo l’ostica formazione della Pol. Penitenziaria. La compagine del presidente Canale si candidata ad avere un ruolo da protagonista nel nuovo Campionato Interforze brillantemente organizzato dal Presidente Provinciale/Consigliere Nazionale ASC Antonio Eraclini. Un rullo compressore la Vigor che schiaccia nella loro metà campo gli avversari costringendoli ad una partita di puro contenimento. Praticò apre le segnature con un forte tiro dalla distanza che piega le mani al portiere avversario.

Raddoppia Costagliola di testa in mischia su lunga rimessa laterale di Fusaro. 3-0 firmato da Insana con un veloce inserimento dalla fascia. Segue la doppietta di Scielzo il quale al termine di azioni corali fissa il risultato parziale sul 5-0. Laganà da dimostrazione di alta classe andando a concludere due azioni personali per la doppietta del 7-0. Chiude ancora Insana per l 8-0 finale con una sgroppata in contropiede. La Vigor inoltre a dimostrazione di una superiorità schiacciante timbra per 4 volte i legni della porta e spreca numerose altre occasioni da rete.

Ottima la prova del collettivo rosso-nero nell’occasione con il nuovo prestigioso sponsor Gepard sulle maglie. Da segnalare anche l eccellente prova fornita dalla linea difensiva imperniata su Minniti e Bellinghieri i quali non concedono nulla agli avversari.

ASD VIGOR

1 TOMBA FABIO

2 MINNITI CARMELO

3 BELLINGHIERI GIOVANNI

4 CERBASIO DANIELE

5 ZUMMO ALESSIO

6 COSTAGLIOLA GIOVANNI

7 SCIELZO SANDRO

8 INSANA PIETRO

9 ROMANO ANDREA

10 LAGANA’ DOMENICO

11 NICOLOSI CLAUDIO

12 NOVELLO VINCENZO

13 PRATICO’ CARMINE

14 MALVASO GIUSEPPE

15 FUSARO ROBERTO

16 FORTUGNO SEBASTIANO

17 RISO DAVIDE

ALL. ROMANO ANDREA

Presidente: CANALE SALVATORE

Cielo: Coperto

Temperatura: 20*

Fondo del terreno: Buono

Ammoniti: //

Espulsi: //

Marcatori: Praticò-Costagliola-Scielzo(2)-Laganà(2)-Insana(2)