Il terzo trimestre del 2019 per il mercato residenziale della Calabria si chiude con due trend differenti per i valori di compravendite e locazioni. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it il prezzo delle case in vendita in regione è sceso dello 0,6%, mentre sono cresciuti del 2,4% i canoni di locazione. Per comprare casa in Calabria, a settembre 2019, si sono richiesti in media 998 euro al metro quadro, mentre il prezzo degli affitti si è attestato a 4,78 euro/mq.

Anche nei capoluoghi di provincia la situazione appare in linea con il trend regionale. I prezzi richiesti per le compravendite risultano infatti in calo in quasi tutte le principali città calabresi. L’unica eccezione è rappresentata da Crotone, dove rispetto a giugno il costo delle case in vendita è aumentato dell’1,2%, portando la richiesta media a 1.153 euro/mq, la più alta della regione. La città meno cara è invece Reggio Calabria, dove il -1,6% negli ultimi tre mesi ha portato ad un assestamento del prezzo a quota 884 euro/mq. Superano invece quota 1.000 euro/mq Catanzaro e Cosenza, pur avendo registrato entrambe un calo dei costi medi pari al 2,6% nel confronto trimestrale.

Guardando al comparto delle locazioni, salgono a tre i capoluoghi in cui i valori risultano in ripresa. Crotone è ancora la città dove costa di più affittare casa: nel terzo trimestre dell’anno i prezzi sono cresciuti di 5,2 punti percentuali portando la richiesta mensile a 5,39 euro/mq. A Reggio Calabria i canoni di locazione negli ultimi tre mesi sono aumentati fino al 3,8%, mentre tendono alla stabilità i valori rilevati a Vibo Valentia (+0,2%). Diversa la situazione invece a Catanzaro e Cosenza, che perdono rispettivamente il 3,9 e il 4%.