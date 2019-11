Arrestato per sequestro di persona, rapina e porto di arma in luogo pubblico: scarcerato per mancanza di esigenze cautelari Angelo Latella, di Croce Valanidi, frazione del comune di Reggio Calabria. Il gip presso il tribunale di Siracusa, in accoglimento dell’istanza dell’avvocato Nicoletta Gattuso, ha disposto la scarcerazione di Angelo Latella, 34 anni. L’uomo si sarebbe reso responsabile a Siracusa di rapina a mano armata in concorso con sequestro di persona, minaccia e porto di arma in luogo pubblico.

Il difensore, attraverso un’articolata istanza, è riuscito a valorizzare il comportamento processuale dell’indagato, il suo stato di incensuratezza e un percorso riabilitativo intrapreso con forti motivazioni. Nella giornata di ieri Latella grazie al provvedimento di concessione degli arresti domiciliari ha potuto così lasciare la casa circondariale di Siracusa.