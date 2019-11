All’esito di una delicata, penetrante e articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 7 soggetti indagati di far parte, sin dal 2012, di un’associazione a delinquere composta dal direttore di un ufficio finanziario “small business” incardinato nella sede centrale reggina di un noto istituto bancario nazionale e da sei dipendenti del medesimo ufficio, dedita alla commissione dei reati di usura, estorsione e truffa, anche aggravati.

I magistrati che hanno coordinato me indagini

Le indagini, svolte dai finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sono state coordinate dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri e dal Procuratore Aggiunto, Gerardo Dominijanni, e dirette dal Sostituto Procuratore, Nunzio De Salvo.

Il direttore dell’ufficio finanziario della banca

Promotore dell’associazione, è stato rilevato essere il direttore dell’ufficio finanziario che, coadiuvato dai suoi “fidati” dipendenti, ha messo in atto una serie condotte estorsive e truffaldine, tese a coartare o indurre con l’inganno i clienti dell’istituto di credito, titolari di imprese commerciali, ad aderire a polizze assicurative, prospettate come una garanzia necessaria e indispensabile per ottenere i finanziamenti richiesti all’istituto.

Nello specifico, le persone offese erano costrette o comunque indotte con l’inganno dai membri dell’associazione a contrarre tali finanziamenti, in modo tale da far conseguire all’istituto di credito le commissioni spettanti all’intermediario tra le imprese-clienti e le società di assicurazione per l’adesione alle polizze assicurative, al fine ultimo di conseguire premi in denaro che l’istituto medesimo avrebbe riconosciuto sia ai singoli operanti, appartenenti all’associazione a delinquere, sia al loro ufficio di appartenenza.

Clienti minacciati di classificare i debiti “in sofferenza”

E gli episodi di minacce estorsive non si sono limitate soltanto a questa tipologia.

In altri casi, infatti, il direttore dell’ufficio, in concorso con i dipendenti coinvolti, ricattava i titolari di imprese commerciali di classificare il debito della società nei confronti della banca quale “in sofferenza” e, quindi, di segnalare l’impresa alla centrale dei rischi della Banca d’Italia, corredando l’ingiustificata minaccia con quella di fallimento della società e di sequestro dei possedimenti personali dei coartati imprenditori.

Servendosi di queste “intimidazioni”, quindi, il direttore dell’ufficio induceva i clienti, in maniera forzata, a sottoscrivere ingenti finanziamenti per estinguere la posizione debitoria, nonché a stipulare, allo scopo di ottenere il finanziamento, polizze assicurative presentate come obbligatorie ma, in realtà, assolutamente facoltative.

L’attività delittuosa, accertata come ripetutamente perpetrata in maniera indisturbata dai protagonisti dell’associazione, in un’atmosfera di ritenuta impunità, al solo fine di accaparrarsi, ad personam, i premi in denaro previsti per i contratti finanziari stipulati, è aggravata dalla circostanza di essere stata commessa con abuso di prestazioni d’opera, avendo gli indagati stessi approfittato del rapporto fiduciario instaurato dall’istituto bancario con le persone offese, che sono state identificate, per il periodo oggetto di indagine, in ben diciassette persone fisiche e nell’istituto bancario di appartenenza dei soggetti.

Gli ignari cittadini, difatti, facendo giustamente affidamento su quanto prospettato dai dipendenti dell’ufficio e dell’istituto di credito, divenivano, a tutti gli effetti, vittime di estorsione, usura e truffa, con un conseguente aggravamento, invece, nella quasi totalità dei casi, della propria situazione personale ed economica già non florida.

L’attività della Guardia di Finanza nello specifico settore dell’usura è mirata a scongiurare l’ottenimento di ingenti guadagni mediante lo sfruttamento dello stato di bisogno di soggetti che versano in situazioni di difficoltà economica, a tutela dei risparmiatori che ripongono, legittimamente, la propria fiducia negli istituti bancari a cui fanno riferimento, nonché nelle Istituzioni, segnalando le condotte potenzialmente criminose di cui sono vittime.

A tal proposito, di proficuo interesse e di riscontrata efficienza risultano essere le sinergie instaurate, sul piano della collaborazione interistituzionale, tra il Corpo e le locali associazioni antiracket e antiusura che, nei limiti della consentita tutela dei segnalanti, incoraggiano i cittadini a portare a conoscenza delle Istituzioni gli episodi criminosi della specie.