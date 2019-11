Altri tre punti segnati dall’Inter nella lunghissima partita giudiziaria che vede in palio lo scudetto 2005/2006. Come segnala Tuttosport, il Collegio di garanzia dello sport ha dichiarato inammissibile il ricorso della Juventus contro Figc, Inter e Coni per l’impugnazione e la riforma della decisione del 30 agosto scorso della Corte federale di appello, su chi debba appuntarsi al petto il tricolore di ben tredici anni fa. Il club bianconero, che aveva chiesto la non assegnazione del titolo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali di 10 mila euro.