Gentile direttore

ieri sera a Reggio Calabria ho rivissuto per la seconda volta nell’arco di pochi mesi una brutta scena di un film, si fa per dire, sulla crisi del cinema in Italia. Insieme a un amico, anch’egli appassionato del grande schermo, abbiamo deciso di guardare un film al cinema. Il film è un thriller con un cast di prim’ordine. Approfittando dell’assenza contemporanea delle rispettive ragazze, abbiamo scelto di andare all’ultimo spettacolo, quello delle 22:30, per avere il tempo di mangiare una pizza al volo prima del film e anche perché intorno alle 20 ci veniva troppo scomodo proprio per impegni lavorativi di entrambi.

Siamo arrivati al cinema un quarto d’ora prima, contenti di aver trovato posto per parcheggiare. Non c’era neanche fila per fare il biglietto, forse avremmo trovato liberi anche i posti centrali, gli unici dove puoi anche distendere comodamente le gambe. La doccia fredda però arriva proprio in quel momento: “aspettiamo se arrivano altri spettatori, se siete solo voi due la proiezione salta”. E così per la seconda volta nello stesso cinema, sempre all’ultimo spettacolo, viene proiettata la crisi del cinema in Italia. Troppo tardi anche per telefonare ad altri amici e racimolare un gruppetto per salvare la proiezione.

Non che prima fosse andata molto meglio, “nei primi due spettacoli ci sono spettatori, alle 20 abbiamo venduto 12 biglietti”. E alla proiezione delle 18 erano ancora di più, ma sempre numeri a due cifre. Eppure avrei giurato che fossero di meno le persone che si possono permettere il lusso di andare al cinema alle 18 rispetto alle 22. Abbiamo atteso invano un quarto d’ora, non è arrivato nessun altro, e siamo stati costretti a tornare a casa, a guardare un film in streaming.

Lettera firmata

Caro lettore/spettatore, le assicuro che se tornerà in quel cinema tra Natale e Capodanno, in concomitanza con l’uscita dei cinepanettoni, dovrà fare un’ora di fila per acquistare il biglietto e forse non troverà nemmeno posto. In quel caso ben venga il film (di qualità) a casa in streaming. L’unico consiglio che le posso dare è di organizzarvi per tempo con gli amici, coinvolgetene quanti più potete e organizzate una bella comitiva.

Fabio Papalia