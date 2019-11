Oggi la motovedetta SAR CP 326 è stata impegnata, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Reggio Calabria, in una operazione di soccorso e assistenza a favore di un marittimo bisognoso di urgenti cure mediche, imbarcato sulla motonave Hartura, battente bandiera italiana, che nella mattinata odierna navigava al largo della costa della Locride, a circa 5 miglia al traverso di Bovalino.

Intorno alle ore 09.45 il marittimo, non in pericolo di vita, è stato sbarcato dalla CP 326 sulla banchina del Porto delle Grazie di Roccella Jonica e trasferito a cura del personale del 118 presso l’Ospedale di Locri.