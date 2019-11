È di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata nel Vibonese. Per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Clio è sbandata lungo la strada provinciale che collega i paesi di Francica e San Costantino Calabro, ribaltandosi e finendo la sua corsa contro un albero di ulivo.

Nell’impatto è deceduto Michele Gullone, 38 anni, di San Costantino Calabro, mentre C.G., 40 anni, è rimasto ferito ed è stato trasferito prima all’ospedale di Vibo Valentia e poi, a causa della gravità della situazione, all’ospedale di Catanzaro. Ad estrarre dall’automobile i due occupanti sono stati i vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e per accertare eventuali responsabilità.