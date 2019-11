Nella tarda serata di venerdì, alla stazione carabinieri di Marina di Gioiosa Jonica si è presentato, in evidente stato di agitazione, un uomo di mezza età il quale ha riferito ai militari che al culmine di un litigio connesso a vicende di carattere familiare il fratello della sua ex moglie poco prima lo aveva minacciato di morte.

Impaurito l’uomo ha trovato conforto nei Carabinieri che acquisita la notizia criminis non hanno esitato a svolgere gli accertamenti finalizzati ad identificare l’ex cognato della vittima, un trentacinquenne del posto, pizzaiolo, nei cui confronti è stata svolta una perquisizione domiciliare. Nel corso delle attività di ricerca veniva rinvenuto un fucile da caccia doppietta e 9 cartucce cal. 12 non denunciati. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per minaccia e detenzione abusiva di arma comune da sparo e munizioni.