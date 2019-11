Dopo l’ordinanza del Tribunale di Locri che ha dichiarato decaduto il sindaco di Riace, Antonio Trifoli, in virtù della immediata esecutività della pronuncia del giudice di primo grado le funzioni di sindaco saranno svolte dal vicesindaco. A meno che Trifoli non presenti appello. L’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale, infatti, ai sensi dell’art. 22 comma 8 D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, è sospesa in pendenza di appello.

Stamani il Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, ha inviato una nota al Comune di Riace (protocollo n., 6518) spiegando la situazione e invitando il sindaco a notificare la comunicazione ai consiglieri comunali e ai componenti della giunta.