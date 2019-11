La Giunta Comunale su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Mariangela Cama, a seguito del confronto partecipativo programmato, svoltosi nei tre incontri territoriali di Gallico, Pellaro e Reggio Calabria con gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli operatori turistici- balneari, i pescatori, le federazioni sportive, la lega navale, i rappresentanti degli ordini professionali ed i cittadini, ha approvato il nuovo Documento di indirizzo alla redazione della Variante generale al Piano Comunale di Spiaggia, predisposto dal competente Servizio Gestione Territoriale del Settore Urbanistica, che tiene conto delle numerose istanze, osservazioni e indicazioni pervenute.

Il documento approvato riporta dettagliatamente le finalità e gli obiettivi generali, specifici ed operativi del redigendo strumento urbanistico attuativo volto ad assicurare una gestione razionale delle aree demaniali marittime e a favorire lo sviluppo delle attività turistiche balneari e ricreative e del diporto nautico, nel rispetto e valorizzazione delle caratteristiche ambientali, coerentemente alle vigenti normative nazionali e regionali in materia, nonchè il processo di formazione partecipata, dei soggetti coinvolti, della struttura organizzativa, delle fasi ed attività principali, del cronoprogramma e del quadro economico generale.

Il medesimo documento recepisce inoltre gli obiettivi del Piano di comunicazione 2019 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Mozione sull’emergenza climatica approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale reggino nella seduta del 30 settembre 2019 e del Piano d’azione regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2019 per la riduzione dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge per la valorizzazione delle coste e uno sviluppo territoriale ecosostenibile, da realizzarsi anche attraverso specifiche misure di regolamentazione degli insediamenti turistici, sportivi e produttivi sulle spiagge e delle modalità di gestione delle relative attività.

La Variante Generale al Piano di Spiaggia rientra tra gli obiettivi strategici del DUP 2019/2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale del 9 agosto 2019 ed è intento dell’Amministrazione comunale approvarla prima dell’inizio della nuova stagione balneare, al fine di consentire un corretto utilizzo ed esercizio delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.