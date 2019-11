Risolto l’omicidio di Alfredo Pileggi: Cosimo Sorgiovanni, di 41 anni, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di omicidio e associazione mafiosa. Nelle prime ore di questa mattina, a Monasterace (RC), militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Roccella Jonica, coadiuvati dalla Stazione di Monasterace, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Reggio di Calabria, Domenico Armaleo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri nei confronti di Cosimo Sorgiovanni, 41enne del posto, gravemente indiziato dell’omicidio di Alfredo Pileggi nonché di appartenere alla cosca di ‘ndrangheta facente capo alla famiglia Ruga.

L’omicidio di Alfredo Pileggi: ucciso nel 2016

Nel pomeriggio dell’8 febbraio 2016, Alfredo Pileggi veniva barbaramente ucciso con 5 colpi d’arma da fuoco cal. 45, che lo attingevano al torace e all’addome, mentre si trovava, in sosta a bordo della propria Fiat Punto, in via Calabria nei pressi della palestra dallo stesso frequentata. Le indagini, dirette dal procuratore aggiunto, Giuseppe Lombardo, e dai sostituti procuratori Simona Ferraiuolo e Antonella Crisafulli, hanno consentito di raccogliere gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti di Sorgiovanni Cosimo.

Il movente dell’omicidio è una relazione extraconiugale della vittima con la figlia di un boss della ‘ndrangheta

È stato setacciato e analizzato ogni elemento derivante dalle dichiarazioni dei familiari della vittima e di chi lo frequentava, sono state eseguite attività investigative classiche e tecniche nonché indagini scientifiche da parte del RIS di Messina, attività che nel complesso hanno consentito di dimostrare tra l’altro la premeditazione del delitto. Il movente dell’omicidio è da ricercare nella relazione extraconiugale intrattenuta dalla vittima con la figlia di un noto esponente della criminalità organizzata locale, tra i cui sodali emerge l’indagato che, come riscontrato dalle investigazioni e dalle fonti dichiarative, sarebbe un “soldato” della storica famiglia di ‘ndrangheta Ruga, operante nella vallata dello Stilaro.

Particelle di polvere da sparo sugli indumenti dell’indagato

Le indagini hanno permesso agli inquirenti di ottenere ulteriori conferme sulle motivazioni del cruento fatto di sangue, consentendo anche di scoprire che la vittima nel maggio 2015 era stata avvicinata dall’indagato per chiarire la vicenda. Il suggello alle ipotesi investigative, è stato ottenuto dalle risultanze delle analisi scientifiche che hanno consentito di riscontrare sull’odierno indagato e sugli indumenti da egli indossati la presenza di alcune particelle di polvere da sparo pienamente compatibili con i bossoli sequestrati sulla scena del crimine.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Reggio Calabria, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.