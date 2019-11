E’ di due feriti non gravi il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sulla SS106 tra i Comuni di Siderno e Locri. Lo scontro, avvenuto attorno alle ore 17,30, ha visto coinvolte due autovetture che hanno impattato quasi frontalmente per cause in corso di accertamento da parte della locale polizia.

I due conducenti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche presso il nosocomio locrese, a casa dei lievi traumi riportati. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno che ha provveduto a prestare i primi soccorsi, a mettere in sicurezza le autovetture e supportare Polizia e Carabinieri durante i rilievi di rito, illuminando l’area dell’incidente con i mezzi in dotazione.