Ospedale di Soverato, arrivano i fondi. “Presto si terrà un tavolo ministeriale per lo sblocco dei fondi necessari al ripristino dell’ospedale di Soverato, stanziati in Regione Calabria quest’estate ma mai arrivati nelle casse del nosocomio soveratese”. L’annuncio arriva dalla senatrice di Italia Viva Silvia Vono, che precisa di essere già all’opera e in contatto con dirigenti e professionisti per risolvere la questione.

«La voce che circola tra gli addetti ai lavori è che, in Regione Calabria, qualcuno abbia insistito per attendere ulteriori fondi per l’ospedale, che farebbero slittare già i soli lavori di ristrutturazione e di emergenza necessari alla riapertura del Punto Nascita di Soverato a fine 2021. “Io punto ad una ripartenza veloce – afferma la Vono – perché è necessario avere obiettivi concreti, immediatamente avviabili e utili alla popolazione, non ad implausibili scenari di una ristrutturazione completa che, arrivati ad un certo punto, senza servizi stabili, sarebbe inutile. La macchina ministeriale è avviata già dalla scorsa settimana, con nuovi incontri per definire la questione nei prossimi giorni».