«Rifiuti a Reggio Calabria, è emergenza sanitaria. È ormai insostenibile la situazione dei rifiuti e l’Amministrazione Falcomatà sta mostrando tutta la propria inadeguatezza nel risolvere una problematica, che sta portando i cittadini all’esasperazione». È quanto si legge in una nota diffusa dai consiglieri comunali di Forza Italia, Mary Caracciolo, Lucio Dattola e Pasquale Imbalzano.

«Cumuli di rifiuti – aggiungono – in ogni dove, presso ogni abitazione. Nonostante le ingenti somme che i cittadini sono costretti a pagare per il disservizio, la Città metropolitana non paga!

E cosa fa Giuseppe Falcomatà? Pensa solo a giustificarsi con la cittadinanza scaricando la colpa sul Presidente della Regione, reo di non consentire alla Città Metropolitana di Reggio Calabria di conferire i rifiuti nelle discariche. Città metropolitana debitrice di ingenti somme a causa del mancato rispetto degli accordi assunti dalla Regione.

E mentre i vertici istituzionali della Città e della Regione, esponenti dello stesso partito, il PD, non riescono a trovare un minimo accordo, la Città è in ginocchio. Sporca».

«Il sindaco – aggiungono i tre forzisti – in cerca di colpevoli alle sue male fatte prima ha scaricato le sue responsabilità sui cittadini definendoli “lordazzi”, poi ha colpevolizzato l’AVR, che è bene ricordarlo vanta un importante credito con il Comune, oggi colpevolizza la Regione, e anziché tentare di risolvere da rappresentante Politico e istituzionale la situazione si rifugia nelle proprie menzogne.

In questi cinque anni non sono state trovate soluzioni esaustive e programmatiche se oggi la Città si presenta in condizioni pietose e l’assessore al ramo tra l’altro evita il confronto nelle sedi delle Commissioni comunali a ciò deputate non presentandosi alle convocazioni.

I cittadini sono ormai stanchi di scuse e falsità, occorre risolvere al più presto la situazione. Oggi perché domani è già troppo tardi!».