Incidente mortale nel quartiere Modena di Reggio Calabria. Un giovane centauro di 25 anni è morto stasera per un incidente stradale avvenuto all’altezza del campo Coni, nel popoloso quartiere a sud della città. Dai primi rilievi sarebbe stato uno scontro frontale tra la moto su cui viaggiava la vittima e un’automobile Fiat Panda guidata da una donna di 64 anni. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Strazianti le scene di dolore dei familiari del giovane.

Una decina d’anni fa poco distante un altro incidente mortale nello scontro auto-moto

Circa dieci anni fa a un centinaio di metri, dove ora sorge la rotatoria di Modena, un altro giovane del luogo perse la vita nello scontro tra una moto e un’automobile. In quel caso la moto andò a finire sulla fiancata dell’autovettura, e per l’impatto la motocicletta rimase poggiata sulla sola ruota anteriore.