Campagna #PlasticFree, aderisce anche il Comune di Roccella Jonica. Le recenti forti mareggiate che hanno colpito la costa jonica calabrese hanno ancora una volta riversato sugli arenili dei comuni interessati una grande quantità di detriti e rifiuti, soprattutto plastici. Anche la spiaggia di Roccella Jonica non è stata risparmiata dal problema che testimonia la gravità, ormai assunta a livello globale, dal fenomeno dell’inquinamento marino da plastica, diventato una sempre più preoccupante minaccia per gli organismi marini, per gli equilibri degli ecosistemi e per l’uomo.

In considerazione della portata assunta dal fenomeno e delle strategie normative europee e nazionali adottate per tentare di arginare il problema, l’Amministrazione Comunale di Roccella Jonica, località balneare da quindici anni assegnataria della Bandiera Blu della Fee e da lungo tempo particolarmente impegnata in azioni di tutela delle risorse naturali e di sostenibilità ambientale, ha aderito alla campagna del Ministero dell’Ambiente #PFC Plastic Free Challenge. Lo ha fatto con delibera di Giunta del 12 novembre scorso, impegnandosi ad adottare una serie di accorgimenti per eliminare la plastica usa e getta e ridurre, di conseguenza, i rifiuti di questa tipologia di materiali.

La delibera prevede, in particolare, l’introduzione negli uffici comunali e nelle scuole dell’utilizzo esclusivo di posate piatti, bicchieri, bottiglie e sacchetti tradizionali in materiale biodegradabile e compostabile; l’implementazione della rete di punti di distribuzione dell’acqua pubblica (a tal fine è già operativa da un anno e mezzo, con ampio riscontro da parte degli utenti, la “Casa dell’acqua” gestita dalla Jonica Multiservizi) al fine di ridurre l’uso di bottiglie di plastica; l’introduzione della pratica del “vuoto a rendere”; l’installazione, nei plessi scolastici, di erogatori di acqua, sempre al fine di ridurre l’utilizzo di bottiglie.

L’adesione da parte del Comune alla campagna ministeriale Plastic Free sarà, inoltre, accompagnata da attività di informazione e sensibilizzazione ai cittadini e giornate straordinarie di pulizia di parchi, aree verdi e sponde di torrenti con il coinvolgimento della cittadinanza e delle realtà associative presenti.

Intanto, per far fronte al problema dei rifiuti rilasciati dal mare sulla spiaggia, la Jonica Multiservizi, società in house del Comune, ha già avviato i primi interventi di ripulitura con i propri operatori e l’utilizzo di mezzi meccanici.

In aggiunta a questo, l’Assessore all’Ambiente Fabrizio Chiefari, su mandato dell’Amministrazione Comunale ed in sinergia con l’Amministratore della Jonica Multiservizi Spa Vincenzo Garuccio, ha programmato per sabato 23 novembre una Giornata straordinaria di pulizia dell’arenile aperta alla partecipazione di cittadini e volontari.

L’appuntamento per la Giornata ecologica è alle ore 10.00 nel Largo Rita Levi Montalcini, dove sarà allestito il punto di distribuzione delle attrezzature di pulizia ai partecipanti.