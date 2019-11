Esplosione originata da incendio accidentale. Questa notte a Reggio Calabria, in via Santa Lucia al Torrente, un incendio di natura accidentale determinato da un corto circuito, ha interessato un’attività commerciale adibita a macelleria. Sul posto sono intervenuti un’autobotte dei Vigili del Fuoco e gli equipaggi di 3 Volanti, per mettere in sicurezza la zona e procedere ad eventuali evacuazioni delle unità abitative.

Durante le attività praticate dai Vigili del Fuoco per estinguere l’incendio che si stava propagando all’interno del locale, è avvenuta una deflagrazione, che ha investito sia gli stessi Vigili del Fuoco che i 6 operatori delle Volanti. Hanno riportato tutti ustioni e contusioni, più e meno gravi (in particolare 3 pompieri e il caposquadra) in base alla vicinanza alla saracinesca, ma nessuno è in pericolo di vita, e non vi sono feriti tra i residenti.