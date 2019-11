“Intendo esprimere la mia personale vicinanza, anche a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità reggina, ai Vigili del Fuoco e agli agenti della Polizia di Stato rimasti coinvolti questa notte nell’esplosione avvenuta in un locale commerciale in via Santa Lucia”. Lo dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando l’episodio avvenuto in nottata nel quartiere di Sant’Antonio, a ridosso del centro cittadino, durante il quale sono rimasti feriti cinque uomini dei Vigili del Fuoco e due Agenti della Questura di Reggio Calabria.

“Episodi come questo – ha aggiunto il sindaco – ci danno la chiara dimensione degli enormi rischi e dei tanti pericoli cui sono esposti questi ragazzi che lavorano quotidianamente per la nostra sicurezza. A loro esprimiamo un pensiero di profonda gratitudine per l’impegno, la passione e la professionalità con i quali svolgono ogni giorno il loro lavoro”.