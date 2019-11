“La prematura e improvvisa scomparsa di Sergio Tralongo, direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, lascia nello sconforto l’intera comunità della Città Metropolitana. Alle notevoli doti manageriali, Tralongo che guidava il Parco dall’agosto del 2016, univa una grande e competente passione di vero naturalista che ha portato il nostro Parco ad assumere un ruolo di primo piano nella tutela e la conservazione della biodiversità delle specie floro-faunistiche”. È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esprimendo il suo cordoglio per la prematura scomparsa del Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Sergio Tralongo.

“Grazie alle sue competenze specifiche in campo ornitologico – aggiunge il sindaco – il Parco dell’Aspromonte ha anche contribuito alla tutela del volo migratorio, cancellando il triste primato che vedeva il nostro territorio ai primi posti per bracconaggio. La sua azione virtuosa è valsa d’esempio per gli altri parchi che hanno adottato gli stessi protocolli per garantire la tranquillità e addirittura fornire il cibo nei siti identificati, per dare ulteriori chances agli uccelli migratori.

Il direttore Sergio Tralongo era inoltre un convinto sostenitore dell’importanza della collaborazione tra Istituzioni, ricercatori e associazioni e non mancava mai di fornire il suo fattivo contributo nei tavoli di lavoro per definire, sulla base dell’esperienza maturata, le modalità migliori per affrontare le varie problematiche”.

“Alla famiglia e alla comunità del Parco – conclude Falcomatà – vada il cordoglio mio personale e dell’intera Città Metropolitana”.