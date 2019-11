È morto questa mattina il direttore del Parco d’Aspromonte, Sergio Tralongo, di 58 anni. Una morte improvvisa, stroncato da un malore per il quale era stato portato ieri al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Stamani avrebbe dovuto partecipare al Forum per la Carta Europea del Turismo Sostenibile, che per il grave lutto è stato annullato come tutte le attività del Parco nazionale dell’Aspromonte.