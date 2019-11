La notte scorsa a Reggio Calabria una squadra di cinque vigili del fuoco intervenuta intorno all’1.40 per l’incendio in una macelleria i via Santa Lucia è stata coinvolta da un’esplosione, probabilmente causata da una bombola di gpl.

Fortunatamente l’esplosione, talmente violenta che ha danneggiato anche il camion dei pompieri, ha sorpreso i vigili del fuoco mentre stavano ancora per accedere all’esercizio commerciale, causando a tre di loro ferite non gravi e un malore al caposquadra.

Condotti in ospedale, i quattro sono stati dimessi stamattina con prognosi tra i cinque e i venti giorni per frattura alle dita e ustioni. Coinvolti in modo non grave anche 2 agenti di polizia, pure loro già dimessi.

Fabio Papalia