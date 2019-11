Karate, si è svolto al Palapellicone di Ostia Lido il Campionato Italiano Classe Esordienti (12-13 anni) di kumité.

Al via più di 500 atleti, tra maschi e femmine, che hanno dato vita, sabato e domenica, ad uno spettacolo entusiasmante. Nella categoria -94 kg ha gareggiato il reggino Mario Placanica dell’A.S.D. Karate Catona RC.

Approdato in finale, ha condotto una gara sempre in attacco e alla fine del tempo regolamentare, ha coronato il suo sogno e tutti i sacrifici sostenuti durante un anno di allenamenti guadagnandosi il primo posto e quindi il titolo di campione italiano della categoria. Felicissimo il Maestro Giuseppe La Fauci e la Maestra Indra La Fauci che, al ritorno in palestra, hanno festeggiato con tutti gli altri ragazzi, il nuovo Campione d’Italia.