Omicidio a Bagnara Calabra: Salvatore Condina, di 50 anni, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella tarda serata di ieri in frazione Pellegrina del comune di Bagnara Calabra. Le indagini sul delitto sono condotte dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, diretta dal primo dirigente Francesco Rattà, e il Commissariato di Villa San Giovanni. Gli inquirenti al momento mantengono il più stretto riserbo sull’assassinio, tanto che non hanno nemmeno informato gli organi di stampa dell’ennesimo omicidio consumato in provincia di Reggio Calabria.

Salvatore Condina ucciso in un agguato mentre rientrava a casa

Tipicamente mafiose le modalità di esecuzione del delitto. Condina rientrava a casa a piedi, nella zona delle case popolari di Pellegrina, quando uno o più sicari che lo aspettavano nascosti dietro dei rovi nella zona del vecchio campo sportivo, gli hanno esploso contro diversi colpi d’arma da fuoco.

Quarantotto ore di tempo per risolvere l’omicidio di Bagnara Calabra

La vittima, dalle poche informazioni che trapelano, era un pregiudicato per droga. Gli investigatori, perciò, in queste ore stanno scavando a fondo nella vita di Condina, cercando di ricostruire la mappa delle sue frequentazioni per individuare un responsabile e un movente all’omicidio.

L’esperienza insegna che delitti del genere o vengono risolti entro le prime 48 ore dal fatto di sangue – e il capo della Mobile reggina vanta una buona “casistica” di indagini-lampo iniziata quando era vice capo della Mobile al fianco dell’allora capo Gennaro Semeraro e poi consolidata al comando degli investigatori della Questura di Reggio Calabria – oppure più il tempo passa e più il rischio è che il caso rimanga irrisolto. Almeno fino a quando anche anni dopo non spunti fuori qualche elemento di novità o le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che aiuti a far luce sull’omicidio.

Fabio Papalia