La Vigor si conferma a Reggio Calabria anche nella seconda giornata di campionato regolando con un perentorio 5-1 l’ottima compagine della Capitaneria di Porto che si è rivelata degno avversario. La compagine del presidente Canale si issa in vetta alla classifica a punteggio pieno nel Campionato Interforze ASC (organizzato impeccabilmente dal presidente provinciale/consigliere nazionale ASC Antonio Eraclini) con uno score attivo di 13 reti segnate ed 1 sola al passivo.

Ottima la prestazione corale dei rosso-neri che con una prova tutta carattere e grinta rimontando lo svantaggio iniziale. Pellegrino pareggia anticipando portiere e difensore avversari con un acrobatico tocco in scivolata. Il vantaggio viene firmato da Scielzo che su azione di rimessa ben congegnata da Laganà e Praticò, si invola sulla fascia e trafigge il portiere avversario con un potente e preciso diagonale. La Vigor opera in crescendo forte di un solidissimo reparto difensivo imperniato sui rocciosi ed efficaci Minniti, Bellinghieri, Malvaso e Zummo i quali formano un muro quasi impenetrabile.

Nel secondo tempo la Vigor continua a premere sull’acceleratore e timbra in successione il 3-1 con un gran tiro in progressione del sempre mobile Insana. Il 4-1 viene realizzato da Torrisi che scatta in contropiede resiste alla carica di un avversario e realizza con un forte tiro sul palo opposto. Il 5-1 finale lo realizza Cerbasio che in bella coordinazione scaraventa in rete un assist di Pellegrino che caparbiamente rincorre un lungo lancio sulla fascia proveniente dalle retrovie.

In sostanza ennesima positiva prova corale dei Vigorini i quali si dimostrano sempre grintosi e combattivi ed esprimono delle trame di gioco piacevoli ed efficaci. Nonostante la sconfitta ottima comunque la prova della Capitaneria di Porto che ha ben impressionato. Il presidente Canale a fine gara pur soddisfatto della prestazione fornita invita tutti a restare concentrati ed umili ed elogia la squadra avversaria per la correttezza dimostrata ed il gioco espresso.

Il tabellino della gara della Vigor

ASD VIGOR

1 TOMBA FABIO

2 MINNITI CARMELO

3 BELLINGHIERI GIOVANNI

4 CERBASIO DANIELE

5 ZUMMO ALESSIO

6 PRATICO’ CARMINE

7 TORRISI NORMAN

8 INSANA PIETRO

9 PELLEGRINO FRANCESCO

10 LAGANA’ DOMENICO

11 ROMANO ANDREA

12 NOVELLO VINCENZO

13 SCIELZO SANDRO

14 MALVASO GIUSEPPE

15 FUSARO ROBERTO

16 FORTUGNO SEBASTIANO

17 CASTAGNA ANDREA

ALL. ROMANO ANDREA

Presidente: CANALE SALVATORE

Cielo: Coperto

Temperatura: 18*

Fondo del terreno: Buono

Ammoniti: //

Espulsi: //

Marcatori: Pellegrino-Scielzo-Insana-Torrisi-Cerbasio