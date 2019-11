C’è un marchio che da sempre recita un ruolo da protagonista assoluto nel mondo della moda. Stiamo parlando di Armani, sinonimo di stile, raffinatezza ed eleganza. E questi tre aggettivi si addicono in maniera decisa ed importante anche agli ultimi modelli di orologi Armani. Il debutto del noto marchio nel mondo degli orologi è avvenuto durante il BaselWorld, nel 2014, ottenendo sin da subito un successo clamoroso.

La scelta di presentare questa nuova linea da parte dell’azienda è stata, dunque, sin da subito vincente. L’orologio Armani rappresenta un accessorio che riesce ad essere unico sotto tutti i punti di vista. I materiali sono di primissima qualità e questo ha distinto Armani rispetto a tutto il mondo degli orologi. Insomma, l’orologio Armani non è un semplice accessorio, ma un valido alleato che accompagna nei vari momenti della giornata, che dà un tocco di classe ed eleganza in più a chi lo indossa. L’azienda punta molto su questo settore tanto da arrivare a produrre da sola gli orologi. La E.A. Red, azienda che produce gli orologi per Armani, appartiene al marchio stesso. Ecco i modelli di orologi Armani più in voga:

Armani Renato

Il primo modello che andiamo ad analizzare è l’Armani Renato. Si tratta di un orologio senza tempo, dallo stile classico ed elegante, perfetto per un uomo versatile ed impegnato ma che non vuole mai rinunciare all’eleganza. In questo orologio stile e funzionalità convivono alla perfezione grazie alla semplicità ed alla raffinatezza delle linee, ma anche ad un design moderno. La cassa rotonda dell’Armani Renato è in vetro minerale, con un diametro di 46 millimetri. Il bracciale è in acciaio con una finitura lucida e satinata. Il quadrante di colore nero è molto elegante ed ha una impermeabilità di 5 ATM, che lo rende resistente agli schizzi d’acqua, alla doccia oppure ad un nuoto leggero in piscina.

Armani Ar1925

Per un pubblico femminile, questo orologio di colore argento, elegante e stilosissimo è perfetto per ogni tipo di occasione. È facile da abbinare, versatile ed è realizzato con vetro minerale e cinturino in acciaio inox. L’orologio presenta una doppia chiusura a pulsate ed è perfetto per

qualsiasi genere di stile.

Armani AR1840

Questo orologio ha la cassa, il cinturino ed il quadrante in colore oro rosa. È perfetto, dunque, per una serata elegante o di gala. La cassa rotonda, in vetro minerale, con diametro di 31 mm, e il cinturino sono in acciaio inossidabile. Al centro della cassa presenta il logo dell’aquila Armani, e questo dà un tocco in più a questo orologio tanto amato dal gentil sesso.

È un accessorio molto ricercato in quanto perfetto per tutti gli stili. È perfetto da abbinare a qualsiasi colore si voglia indossare, dal nero al bianco, passando per il rosso. L’importante è farlo a contrasto di colore o con la stessa tonalità.

L’orologio Armani, dunque, si differenzia per la sua eleganza ed il suo stile, una ricetta che continua ad essere apprezzata in tutto il mondo e che fa di questo marchio storico un vanto per il Made in Italy.