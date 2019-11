Si è tenuto presso il Settore Urbanistica del Comune di Reggio Calabria l’incontro organizzato dal Dirigente Arch. Antonino Cristiano con la partecipazione dell’assessore al ramo Arch. Mariangela Cama, per la presentazione ufficiale del percorso formativo, propedeutico alla stipula delle convenzioni individuali di giovani professionisti selezionati dall’Ordine degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri, finalizzato all’accrescimento delle loro competenze in materia urbanistica.

L’attività formativa promossa dagli Ordini e Collegi tecnici della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha visto la condivisione dell’esecutivo guidato dal Sindaco Falcomatà, rientra nell’ambito della formazione continua disciplinata dal Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali e consente ai giovani professionisti iscritti agli Albi professionali da meno di 5 anni e che non abbiano superato il 33° anno di età, di effettuare uno stage formativo presso gli Uffici del settore Urbanistica del Comune per la durata di sei mesi consecutivi, rinnovabile, su proposta dei soggetti promotori, per altri tre mesi, per un totale di 20 ore settimanali.

“L’interesse e l’entusiasmo manifestato dai giovani colleghi presenti, – ha dichiarato compiaciuta l’assessore all’Urbanistica Mariangela Cama – conferma la bontà dell’azione politico-amministrativa intrapresa e della fattiva sinergia con gli Ordini Professionali. Auspico possa essere per ciascuno di loro e per altri che seguiranno, futuri protagonisti di una classe dirigente in fase di rinnovamento, un’occasione di crescita personale oltre che professionale”.

Grande soddisfazione espressa anche dal Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C:, Arch. Salvatore Vermiglio e dal consigliere Stefano Muscari Tomajoli e dal consigliere Ing. Rocco Furfari, per l’Ordine degli Ingegneri, presenti all’incontro. A seguire saranno attivati analoghi percorsi formativi con i giovani professionisti selezionati dagli altri Ordini e Collegi sottoscrittori della convenzione, Geologi, Dott. Agronomi e Forestali, Geometri, Periti Industriali e Periti Agrari, le cui procedure pubbliche sono in corso di definizione.