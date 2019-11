Maltempo a Reggio Calabria e come al solito la zona sud è piegata da allagamenti. Scene di ordinaria mala-manutenzione di tombini e caditoie ma anche problemi strutturali che nessuno da decenni ha mai voluto affrontare in modo radicale. E così ogni volta che le precipitazioni diventano abbondanti e costanti vediamo automobili sommerse dall’acqua fino al tettuccio.

Si poteva prevedere? Certo che sì! Non il giorno esatto, ma è certo che accade al verificarsi di certe avverse condizioni meteo. “Certus an, incertus quando” così i latini spiegavano una condizione futura che si verificherà sicuramente in un giorno ignoto.

La soluzione? Sicuramente non può essere “lavarsene le mani” limitandosi a chiudere le scuole ogni volta che la Protezione Civile Calabria dirama l’allerta meteo e poi preparare gli stivali di gomma. Tanto più che se come questa volta l’allerta arriva di sabato non c’è nemmeno il palliativo: di domenica hanno già inventato le scuole chiuse.

Fabio Papalia