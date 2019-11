Reggio Calabria. L’ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, ha ottenuto la semilibertà. Scopelliti, che sta scontando nel carcere di Arghillà una condanna a 4 anni e 7 mesi di reclusione per falso in bilancio, per fatti commessi all’epoca in cui era sindaco di Reggio Calabria, potrà uscire dal carcere la mattina e dovrà rientrare alle 21. Sabato e domenica, invece, potrà trascorrere il weekend tra gli affetti a casa. Lo scorso febbraio era stato ammesso al beneficio del lavoro esterno, per cui già da allora la mattina lasciava il carcere per alcune ore al giorno.

Secondo quanto si legge nelle motivazioni della condanna, l’allora sindaco si sarebbe reso responsabile del reato per nascondere un buco nei bilanci del Comune, attraverso la dirigente Orsola Fallara, morta suicida nel dicembre 2011 dopo essere stata investita dalle polemiche per essersi liquidata diverse somme di denaro attingendo alle casse del Comune. A carico dell’ex governatore fu contestato anche il reato di abuso d’ufficio, poi dichiarato prescritto.

Fabio Papalia