In occasione della II Giornata regionale dei Musei di Calabria, promossa dall’Assessorato regionale alla Cultura, il Museo diocesano di Reggio Calabria presenta la Mostra “Icone donate. Una Raccolta in itinere”, esposizione di un prezioso nucleo di antiche icone, provenienti dalla Chiesa ortodossa, donate al Museo da don Antonio Musolino e da monsignor Giorgio Costantino.

Le date della mostra al Museo diocesano di Reggio Calabria

La Mostra, a cura di Lucia Lojacono, direttore del Museo, e di Sergej Tikhonov, iconografo, sarà inaugurata venerdì 29 novembre alle ore 17:30 nei locali del Diocesano.

Sabato 30 novembre dalle ore 9-13 sarà possibile visitare il Museo con ingresso libero e alle ore 11:00 cogliere l’opportunità di una visita guidata gratuita affidata ai curatori della Mostra.

Le icone esposte, recenti acquisizioni di pregio, inaugurano una sezione museale destinata ad arricchirsi nel tempo, una raccolta in itinere che vuol farsi invito ad ‘abitare la Bellezza che salva’.

Dal 23 al 30 novembre il Museo diocesano aderisce al contest fotografico #FotoalMuseo. Racconto per immagini promosso dal coordinamento Musei Calabria: basterà pubblicare sul proprio profilo Instagram una o più foto originali (max 3) che ritraggano un aspetto del Museo visitato (edificio ospitante, collezioni, allestimenti, pubblici, attività, etc.), usando l’hastag #giornataregionalemuseicalabria e #fotoalmuseo e taggando la pagina @museiCalabria.

La Giornata regionale dei Musei di Calabria è promossa per il secondo anno consecutivo con l’obiettivo di diffondere la conoscenza degli istituti museali di tutta la regione, attraendo un pubblico di fruitori non abituali.