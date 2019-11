Pomeriggio intenso per la Guardia Costiera di Messina e Reggio Calabria impegnata nelle attività di assistenza e soccorso dei passeggeri a bordo della nave traghetto “Villa San Giovanni” con principio di incendio a bordo.

È stato il locale centro VTS, che ha il compito di controllare e monitorare il traffico nello Stretto di Messina, a notare nelle prime ore del pomeriggio un’abbondante scia di fumo bianco provenire dalla fiancata della nave. Una volta contattato il comando di bordo che confermava l’emergenza, veniva dunque avviato il dispositivo di soccorso con l’impiego di tre motovedette della Guardia Costiera e della unità navale M03 dei Vigili del Fuoco, nonché allertato un rimorchiatore di stanza nel porto di Messina.

La nave è stata raggiunta dai mezzi di soccorso e, allo scopo di prevenire e scongiurare pericoli per la vita umana, si provvedeva a mettere in salvo tutti e 22 i passeggeri trasbordandoli sulla motovedetta della classe 200 ed a sbarcarli nel porto di Reggio Calabria ove, ad attenderli, vi era personale sanitario del SUEM 118.

Il traghetto, scortato dalle unità di soccorso, è stato condotto dal rimorchiatore Megrez nel porto di Reggio Calabria, dove immediatamente si è provveduto a sbarcare i mezzi pesanti presenti a bordo ed ad effettuare le prime verifiche del caso.

Grazie all’azione del personale dei Vigili del Fuoco, intervenuto sul posto con il nucleo Sommozzatori e propri mezzi antincendio, si provvedeva ad ispezionare i locali interessati dall’evento ed alla definitiva messa in sicurezza degli stessi.

Le fasi dell’intervento dei Vigili del Fuoco sul traghetto

Alle ore 16:00 circa è giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco una richiesta per un incendio a bordo di una nave traghetto che da Tremestieri (ME) stava navigando verso Reggio Calabria. Dalla sala operativa venivano inviate al porto di Reggio Calabria delle squadre attrezzate per intervenire a bordo della nave oltre all’imbarcazione del nucleo sommozzatori.

I passeggeri della nave sono stati soccorsi in mare da motovedette della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e da una imbarcazione dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina. In seguito il traghetto è stato rimorchiato presso il porto di Reggio Calabria, dove i Vigili del Fuoco sono saliti a bordo per verificare le condizioni dello scafo.

Fatti scendere i mezzi pesanti presenti a bordo del traghetto, i Vigili con l’ausilio di una termocamera hanno verificato le temperature presenti nelle strutture dello scafo e al momento opportuno hanno fatto accesso alla sala macchine, dove con l’ausilio dell’impianto idrico della motonave VF03, del Comando Vigili del Fuoco di Messina, hanno raggiunto e spento definitivamente l’incendio. Le operazioni di spegnimento si sono terminate alle ore 21:00 circa.