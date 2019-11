Ieri sera, nel buio del porticciolo turistico del lungomare Cenide di Villa San Giovanni, un uomo a bordo della sua auto è caduto in acqua. La Volante del Commissariato di P.S. di Villa san Giovanni, non appena informata dell’accaduto, è immediatamente intervenuta sul posto e i poliziotti in pochi secondi hanno preso atto della situazione: il malcapitato, un poliziotto in pensione, era uscito dall’autovettura, si teneva a stento a galla, ma non riusciva ad avvicinare il molo perché appesantito dai vestiti bagnati e stremato dal freddo.

Non vi era altro modo per salvarlo se non quello di gettarsi in acqua, non essendovi funi o altri strumenti da porgere per consentirgli di risalire sul molo. Così uno dei due agenti della Polizia di Stato, senza esitazione, si è tuffato e nonostante lo stato di agitazione dell’uomo e la difficoltà di attuare le manovre di salvataggio, è riuscito a condurlo presso il molo, consentendo al collega della Volante ed al personale dell’Arma dei Carabinieri presente sul posto di metterlo in salvo. L’autovettura è stata recuperata dai mezzi dei Vigili del Fuoco.