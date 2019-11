Giuseppe Ditto riconfermato alla guida dei Giovani Farmacisti Reggio Calabria. Il 17 novembre scorso si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’A.Gi.Far. Associazione Giovani Farmacisti Reggio Calabria per il triennio 2019-2022.

Il presidente viene affiancato da Saveria Araniti e Pietro Romeo nel ruolo di vicepresidenti, Teresa Giuffrè alla segreteria, Laura Labate alla tesoreria, Andrea Attinà, Francesca Farruggia, Francesco Montechiarello insieme a Carmela Paviglianiti, coordinatrice responsabile della formazione, gli altri componenti del Consiglio. Il collegio dei Revisori dei conti vede Presidente il dott. Francesco Chirico affiancato da Ferdinando Barbalace e Marialuisa Laganà. Per il Collegio dei Probiviri il Consiglio neoeletto ha scelto delle figure d’esperienza ed ha nominato i dottori Domenico Gattuso, Daniela Laganà e A. Daniela Musolino, come componenti.

«La compagine si arricchisce di nuove leve – afferma il presidente Giuseppe Ditto – che con entusiasmo hanno accolto la mission dell’Associazione che opera sul territorio e collabora a livello nazionale da quasi 30 anni, e con buona volontà se ne prenderanno cura con costanza ed abnegazione. Sono grato al nuovo Direttivo – continua – che ha confermato la fiducia riposta in me negli anni passati. Sono sicuro che il nuovo team lavorerà alacremente e con entusiasmo affinché la famiglia Agifar possa crescere ed affermarsi ancora di più: abbiamo tante idee da realizzare e l’obiettivo principale è creare unità e coesione per far crescere nelle giovani leve il senso di appartenenza ad una categoria messa a dura prova».