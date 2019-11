Proseguono i confronti sul tema rifiuti a Reggio Calabria. Ieri pomeriggio, a Palazzo San Giorgio, il vicesindaco con delega all’Ambiente Armando Neri, il consigliere metropolitano delegato all’Ambiente Antonino Nocera, il direttore generale della Città metropolitana Umberto Nucara e il capo di gabinetto della Città metropolitana Francesco Dattola hanno incontrato una delegazione di lavoratori dell’Avr e di rappresentanti sindacali.

Esperita la fase d’ascolto dei lavoratori, che richiedono certezze sui pagamenti e prospettive, i rappresentanti di parte pubblica si sono soffermati sui temi delle spettanze e delle modalità dell’erogazione del servizio, confermando il percorso già intrapreso per la riorganizzazione dei servizi sul territorio in materia di ciclo integrato dei rifiuti. Fornita inoltre alle maestranze Avr la richiesta disponibilità a un possibile incontro in Prefettura sulla vertenza.