Sulla spiaggia di Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria, intorno alle ore 9:30 è stato rinvenuto un cadavere. Si tratta del corpo senza vita di un uomo, in corso di identificazione, di circa 60 anni, bianco, di media altezza e peso. Dal primo esame cadaverico sarebbe morto per cause naturali. Sul posto la Polizia di Stato.