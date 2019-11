È di due morti, marito e moglie, entrambi originari di Bova, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto stamattina intorno alle ore 9:40 sulla SS 106 al km 29, all’altezza del comune di Melito Porto Salvo. Tre le auto coinvolte, 4 i feriti. L’uomo, di circa 80 anni, è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo sul posto, la moglie invece è deceduta poco dopo in ospedale.

Dopo l’incidente stradale chiusa al traffico la SS 106 per permettere i soccorsi

La SS 106 è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso. La squadra dei Vigili del Fuoco di Melito Porto Salvo ha faticato parecchio tempo per poter estrarre i due coniugi incastrati nelle lamiere della loro autovettura Peugeot.