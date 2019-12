La Vigor impatta sul 3-3 contro la fortissima compagine dei B.V. GDF. Partita spettacolare ed emozionante ricca di episodi al cardiopalma e continui capovolgimenti di fronte. Primo tempo di marca rosso-blu con i B.V. GDF che giocano meglio e costringono la Vigor ad attuare una tattica più accorta per contenere la pressione degli avversari. Si lotta a centrocampo e si susseguono buone azioni da una parte e dall’altra.

La prima frazione di gioco si conclude sullo 0-0 anche grazie alla buona prova del giovanissimo Novello all’esordio dall’inizio tra i pali della Vigor. Il secondo tempo invece fa registrare un netto predominio della Vigor che costringe la compagine avversaria ad agire di rimessa, gioco che riesce bene ai ragazzi ottimamente guidati da Mister Salvatore Artuso i quali trovano il vantaggio. La Vigor reagisce rabbiosamente e mette alle corde gli avversari attuando un notevole pressing a tutto campo. I ragazzi del presidente Canale nell’occasione in tenuta nero-azzurra, pervengono dapprima al pareggio con un forte tiro dalla distanza di Praticò, poi guadagnano un rigore con Scielzo che si vede ribattere la conclusione in area dal braccio di un difensore avversario. Sul dischetto si presenta Laganà il quale calcia male e si vede respingere il tiro dal portiere avversario. Lo stesso Laganà è comunque protagonista del vantaggio Vigorino allorquando si riscatta dopo pochi minuti scaraventando in rete in splendida girata un cross proveniente dalla linea di fondo. Neanche il tempo di esultare che i B.V. pervengono dapprima al pareggio e poi trovano il vantaggio su veloce azione di contropiede ribaltando l’inerzia della partita. Ormai mancano pochi secondi alla fine quando con tutta la Vigor protesa in avanti alla ricerca del pareggio di nuovo Praticò con un altro dei suoi tiri dalla distanza trova la rete che fissa il risultato sul definitivo 3-3.

Migliore in campo per la Vigor l’ottimo difensore centrale Giovanni Bellinghieri autentico muro difensivo.

A fine gara il presidente Canale si dichiara soddisfatto per il punto guadagnato in una partita difficile contro una squadra valida ed ostica come i B.V. GDF. La Vigor mantiene l’imbattibilità stagionale e continua a guidare la classifica. Eccellente ed impeccabile come sempre l’organizzazione dell’evento curato dalla ASC del presidente provinciale/consigliere nazionale Antonio Eraclini.

TABELLINO

ASD VIGOR

1 NOVELLO VINCENZO​​

2 MINNITI CARMELO​

3 BELLINGHIERI GIOVANNI​​

4 NICOLOSI CLAUDIO

5 MALVASO GIUSEPPE​

6 PRATICO’ CARMINE​

7 SCIELZO SANDRO

8 INSANA PIETRO

9 PELLEGRINO FRANCESCO​​

10 LAGANA’ DOMENICO​

11 ROMANO ANDREA

12 ————————

13 CERBASIO DANIELE

14 FORTUGNO SEBASTIANO​

15 RISO DAVIDE

ALL. ROMANO ANDREA

Presidente: CANALE SALVATORE

Cielo: Coperto

Temperatura: 18*

Fondo del terreno: Buono

Ammoniti: Praticò-Pellegrino

Espulsi: //

Marcatori: Laganà-Praticò (2)